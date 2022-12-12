Гольдин (Goldin) Соломон Mikhaylovich)
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти31.08.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гольдин Михаил (Моисей)
Мать: Гольдина Вера
Ленинградская обл., Окуловский р-н, с. Торбино и Ленинградская обл., ст. Окуловка, ул. Карла Либкнехта, д. 40
Бракосочетание
27.07.1931
Жена: София Савельевна
Рождение ребёнка
31.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: София Савельевна
Рождение ребёнка
24.08.1939
Дочь: Инна Соломоновна
Мать ребёнка: София Савельевна
Военная служба
Неизвестно
Окуловский РВК, Ленинградская обл., Окуловский р-н
Смерть
31.08.1941
Карело-Финская ССР, Выборгский р-н, ст. Ино, в районе