Гольдин (Goldin) Соломон Mikhaylovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдин (Goldin) Соломон Mikhaylovich)

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Место рождения

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

31.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гольдин Михаил (Моисей)

Мать: Гольдина Вера

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Ленинградская обл., Окуловский р-н, с. Торбино и Ленинградская обл., ст. Окуловка, ул. Карла Либкнехта, д. 40
Бракосочетание
27.07.1931

Жена: София Савельевна

Рождение ребёнка
31.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: София Савельевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.08.1939

Дочь: Инна Соломоновна

Мать ребёнка: София Савельевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
Неизвестно
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Окуловский РВК, Ленинградская обл., Окуловский р-н
Смерть
31.08.1941
Карело-Финская ССР, Выборгский р-н, ст. Ино, в районе
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