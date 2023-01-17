Гольдин Михаил (Моисей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гольдин (goldin) Соломон Mikhaylovich)
Мать ребёнка: Гольдина Вера
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Ленинградская обл., Окуловский р-н, с. Торбино и Ленинградская обл., ст. Окуловка, ул. Карла Либкнехта, д. 40
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Гольдин Лев (Леонтий, Михайлович
Мать ребёнка: Гольдина Вера
Рождение ребёнка
1917
Дочь: София Михайловна
Мать ребёнка: Гольдина Вера
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гольдин (goldin) Абрам Mikhaylovich)
Мать ребёнка: Гольдина Вера
Торбино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.03.1921
Сын: Гольдин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Гольдина Вера
Смерть
Неизвестно