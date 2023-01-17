Гольдин Михаил (Моисей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдин Михаил (Моисей)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гольдин (goldin) Соломон Mikhaylovich)

Мать ребёнка: Гольдина Вера

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Ленинградская обл., Окуловский р-н, с. Торбино и Ленинградская обл., ст. Окуловка, ул. Карла Либкнехта, д. 40
Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Гольдин Лев (Леонтий, Михайлович

Мать ребёнка: Гольдина Вера

Рождение ребёнка
1917

Дочь: София Михайловна

Мать ребёнка: Гольдина Вера

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гольдин (goldin) Абрам Mikhaylovich)

Мать ребёнка: Гольдина Вера

Торбино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.03.1921

Сын: Гольдин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Гольдина Вера

Смерть
Неизвестно
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