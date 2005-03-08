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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1886
Дата смерти
10.06.1972
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
?
1912 г.р.
?
1918 г.р.
?
1921 г.р.
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1912
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
12.01.1918
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
04.08.1921
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Смерть
10.06.1972
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