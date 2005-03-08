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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1921
Дата смерти
08.03.2005
Пол
Женский
Отец
?
1884 г.р.
Мать
?
1886 г.р.
Муж
?
1914 г.р.
Дети
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Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1921
Отец:
?
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Смерть
08.03.2005
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