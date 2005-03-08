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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1921

Дата смерти

08.03.2005

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1921

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
08.03.2005
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