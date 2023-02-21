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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1884

Дата смерти

01.04.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1918 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1912

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
12.01.1918

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.08.1921

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
01.04.1972
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