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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1918

Дата смерти

13.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
13.07.1944
Похороны
Неизвестно
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