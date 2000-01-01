Золин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Золин Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Горбачёва Агафья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Золин Панфил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Золин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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