Золин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Горбачёва Агафья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1889
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно