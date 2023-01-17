Золин Панфил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золин Панфил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

16.05.1895

Пол

Мужской

Отец

До 1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Золин Михаил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.05.1895
Причина смерти: Умер от ран | Был ранен ножом в живот в драке 1 мая (ст). Скончался от раны 4 мая (ст) в 8 часов вечера.
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