Золин Панфил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смерти16.05.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Золин Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.05.1895
Причина смерти: Умер от ран | Был ранен ножом в живот в драке 1 мая (ст). Скончался от раны 4 мая (ст) в 8 часов вечера.