Горбачёва (Золина) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Золин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Павел Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно