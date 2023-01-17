Горбачёва (Золина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Золина) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Золин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1888

Муж: Горбачёв Григорий Корнилович

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Павел Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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