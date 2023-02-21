Горбачёв Григорий Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Горбачёв Корнилий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Павел Арженов.
Работа или профессия
С по 01.01.1895
Младший инструктор | Место работы: Уральский отдел УКВ Должность: Младший инструктор В звании урядника полевого разряда занимал должность младшего инструктора Уральского отдела УКВ. С 1.01.1895 отчисл... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно