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Горбачёв Григорий Корнилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Горбачёв Корнилий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1888

Жена: Горбачёва Агафья Михайловна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Павел Арженов.
Работа или профессия
С по 01.01.1895
Младший инструктор | Место работы: Уральский отдел УКВ Должность: Младший инструктор В звании урядника полевого разряда занимал должность младшего инструктора Уральского отдела УКВ. С 1.01.1895 отчисл... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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