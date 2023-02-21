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Горбачёв Корнилий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Горбачёв Алексей Григорьевич

Мать: Горбачёва Ирина

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Горбачёв Григорий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1869

Сын: Горбачёв Максим Корнилович

Мать ребёнка: Горбачёва Анисия Дмитриевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Анисия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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