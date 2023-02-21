Горбачёв Корнилий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Горбачёв Алексей Григорьевич
Мать: Горбачёва Ирина
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Горбачёв Григорий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1869
Сын: Горбачёв Максим Корнилович
Мать ребёнка: Горбачёва Анисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно