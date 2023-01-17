Золин Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолин Антон Михайлович

Золин Антон Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Золин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.02.1908

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close