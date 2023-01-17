Золин Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Золин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.02.1908
Жена: не указана
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Смерть
Неизвестно