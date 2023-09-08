Курочкина (Жаворонкова) Марфа
Место рожденияНекрасовка
Дата рожденияС 1885 по 1889
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885 по 1889
Отец: Жаворонков Яков
Мать: Жаворонкова Фекла
Некрасовка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Курочкина Пелагея
Отец ребёнка: Курочкин Семен
Рождение ребёнка
1912
Сын: Курочкин Иван
Отец ребёнка: Курочкин Семен
Прилучи, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Курочкина Анна
Отец ребёнка: Курочкин Семен
Смерть
1962