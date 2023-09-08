Курочкина (Жаворонкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкина (Жаворонкова) Марфа

Курочкина (Жаворонкова) Марфа

Место рождения

Некрасовка

Дата рождения

С 1885 по 1889

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885 по 1889

Отец: Жаворонков Яков

Мать: Жаворонкова Фекла

Некрасовка
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Курочкина Пелагея

Отец ребёнка: Курочкин Семен

Рождение ребёнка
1912

Сын: Курочкин Иван

Отец ребёнка: Курочкин Семен

Прилучи, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Курочкина Анна

Отец ребёнка: Курочкин Семен

Смерть
1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close