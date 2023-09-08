Жаворонков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаворонков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Жаворонкова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Жаворонкова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Фекла
Рождение ребёнка
С 1885 по 1889
Дочь: Курочкина (Жаворонкова) Марфа
Мать ребёнка: Жаворонкова Фекла
Смерть
Неизвестно