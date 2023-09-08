Жаворонков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаворонков Яков

Жаворонков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаворонков Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Жаворонкова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Жаворонкова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Жаворонкова Фекла

Рождение ребёнка
С 1885 по 1889

Дочь: Курочкина (Жаворонкова) Марфа

Мать ребёнка: Жаворонкова Фекла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.