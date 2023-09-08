Курочкина (Курочкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Курочкина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

С 1885 по 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Курочкин Семен

Мать: Курочкина Марфа

Смерть
Неизвестно
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