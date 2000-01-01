село Прилучи, Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Прилучи

Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
2022Прилучи, с. вл.при пруде.201245206198Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Митякинская волость
704. Прилучи, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 187, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Митякинская волость
Прилучи село3519при реке Пачеге3713711525256214МитякиноЦерк. кам. постр. в 1846 г. цер. шк., кв. ур., 2 мел. лавки и хлебозапасный магазин
Ус. Сафоновой при с. Прилучахъ35471156214Митякино

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