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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2022Прилучи, с. вл.при пруде.201245206198Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
704. Прилучи, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 187, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Прилучи село3519при реке Пачеге3713711525256214МитякиноЦерк. кам. постр. в 1846 г. цер. шк., кв. ур., 2 мел. лавки и хлебозапасный магазин
Ус. Сафоновой при с. Прилучахъ3547—1—156214Митякино