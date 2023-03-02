Печатникова (Шапиро) (Хая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печатникова (Шапиро) (Хая) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапиро Шмерк

Мать: Шапиро Райцин Сура Мовшевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Печатников Яков

Отец ребёнка: Печатников Абрам

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сима

Отец ребёнка: Печатников Абрам

Рождение ребёнка
27.06.1917

Дочь: Сабельникова (Лия) Елизавета

Отец ребёнка: Печатников Абрам

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Cлава

Отец ребёнка: Печатников Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Отец ребёнка: Печатников Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печатников Абрам

Смерть
Неизвестно
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