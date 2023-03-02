Печатникова (Шапиро) (Хая) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапиро Шмерк
Рождение ребёнка
1910
Сын: Печатников Яков
Отец ребёнка: Печатников Абрам
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сима
Отец ребёнка: Печатников Абрам
Рождение ребёнка
27.06.1917
Дочь: Сабельникова (Лия) Елизавета
Отец ребёнка: Печатников Абрам
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Cлава
Отец ребёнка: Печатников Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Отец ребёнка: Печатников Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печатников Абрам
Смерть
Неизвестно