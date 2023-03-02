Шапиро Шмерк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапиро Шмерк

Шапиро Шмерк

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапиро Симон Абрамович

Мать: Шапиро Басева Мееровна

Рождение ребёнка
07.12.1884

Сын: Шапиро Мендель

Мать ребёнка: Шапиро Райцин Сура Мовшевна

Рождение ребёнка
15.01.1888

Сын: Шапиро Файтель

Мать ребёнка: Шапиро Райцин Сура Мовшевна

Городок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печатникова (Хая) Анна

Мать ребёнка: Шапиро Райцин Сура Мовшевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапиро Райцин Сура Мовшевна

Смерть
1889
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close