Шапиро Шмерк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапиро Симон Абрамович
Мать: Шапиро Басева Мееровна
Рождение ребёнка
07.12.1884
Сын: Шапиро Мендель
Мать ребёнка: Шапиро Райцин Сура Мовшевна
Рождение ребёнка
15.01.1888
Сын: Шапиро Файтель
Мать ребёнка: Шапиро Райцин Сура Мовшевна
Городок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печатникова (Хая) Анна
Мать ребёнка: Шапиро Райцин Сура Мовшевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1889