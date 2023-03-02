Шапиро Басева Мееровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шапиро Лейба
Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шапиро Давид
Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Левит Рохля
Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапиро Шмерк
Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно