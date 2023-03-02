Шапиро Басева Мееровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапиро Басева Мееровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шапиро Лейба

Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шапиро Давид

Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Левит Рохля

Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапиро Шмерк

Отец ребёнка: Шапиро Симон Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапиро Симон Абрамович

Смерть
Неизвестно
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