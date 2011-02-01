Сабельникова (Печатникова) (Лия) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабельникова (Печатникова) (Лия) Елизавета

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Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.06.1917

Дата смерти

01.02.2011

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1917

Отец: Печатников Абрам

Мать: Печатникова (Хая) Анна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабельников Анатолий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабельников Анатолий

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабельников Анатолий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.02.2011
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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