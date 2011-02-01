Сабельникова (Печатникова) (Лия) Елизавета
Место рождения
Дата рождения27.06.1917
Дата смерти01.02.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1917
Отец: Печатников Абрам
Мать: Печатникова (Хая) Анна
Рождение ребёнка
12.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабельников Анатолий
Рождение ребёнка
22.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабельников Анатолий
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабельников Анатолий
Смерть
01.02.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость