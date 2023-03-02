Печатников Абрам
Место рожденияРоссийская империя, Псковская губерния, Торопецкий уезд
Дата рождения1879
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Печатников Мордух (Марк)
Мать: ?
Российская империя, Псковская губерния, Торопецкий уезд
Рождение ребёнка
1910
Сын: Печатников Яков
Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сима
Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна
Рождение ребёнка
27.06.1917
Дочь: Сабельникова (Лия) Елизавета
Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Cлава
Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печатникова (Хая) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Служит приказчиком у купца Бравого по лесной части
Смерть
1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен : Еврейское - Преображенское Кладбище, Участок: 3-3 ст., Место: 159