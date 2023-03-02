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Печатников Абрам

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Место рождения

Российская империя, Псковская губерния, Торопецкий уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Печатников Мордух (Марк)

Мать: ?

Российская империя, Псковская губерния, Торопецкий уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Печатников Яков

Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сима

Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна

Рождение ребёнка
27.06.1917

Дочь: Сабельникова (Лия) Елизавета

Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Cлава

Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Мать ребёнка: Печатникова (Хая) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печатникова (Хая) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Служит приказчиком у купца Бравого по лесной части
Смерть
1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен : Еврейское - Преображенское Кладбище, Участок: 3-3 ст., Место: 159
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