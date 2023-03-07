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Печатников Яков

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Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Печатников Абрам

Мать: Печатникова (Хая) Анна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
По 03.07.1941
До ВОв работал на заводе "Красный инструментальщик" | Ушел в ополчение 3 июля 1941 г. от завода "Красный инструментальщик" (г. Ленинград, Новгородская ул, д. 13) рядовым. Последнее письмо прислал 5.09... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печатникова Шендля Шломовна

Смерть
1941
Пропал безвести в ополчении
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