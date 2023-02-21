Евстратов Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратов Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстратов Ефим Терентьевич

Мать: Федонина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Евстратова Нинель Васильевна

Мать ребёнка: Панкова Софья Ивановна

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстратова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Панкова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстратова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Панкова Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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