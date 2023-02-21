Евстратов Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Евстратова Нинель Васильевна
Мать ребёнка: Панкова Софья Ивановна
Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Панкова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Панкова Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно