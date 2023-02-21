Федонина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федонина Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федонин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1902 ст.

Сын: Евстратов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Евстратов Ефим Терентьевич

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстратова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Евстратов Ефим Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстратов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Евстратов Ефим Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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