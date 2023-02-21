Федонина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федонин Василий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1902 ст.
Сын: Евстратов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Евстратов Ефим Терентьевич
Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Евстратов Ефим Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстратов Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Евстратов Ефим Терентьевич
Смерть
Неизвестно