Евстратов Ефим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Федонина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстратов Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Федонина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстратов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Федонина Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно