Евстратова Нинель Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратова Нинель Васильевна

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Место рождения

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: Евстратов Василий Ефимович

Мать: Панкова Софья Ивановна

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1958

Дочь: Беспалова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Беспалов Николай Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Беспалов Николай Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Николай Иванович

Смерть
11.10.2011
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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