Евстратова Нинель Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1927
Дата смерти11.10.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Отец: Евстратов Василий Ефимович
Мать: Панкова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1958
Дочь: Беспалова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Беспалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Беспалов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2011