Панкова Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панков Иван Андреевич

Мать: Манина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Евстратова Нинель Васильевна

Отец ребёнка: Евстратов Василий Ефимович

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстратов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстратова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Евстратов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстратова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Евстратов Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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