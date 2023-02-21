Панкова Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панков Иван Андреевич
Мать: Манина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Евстратова Нинель Васильевна
Отец ребёнка: Евстратов Василий Ефимович
Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Евстратов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Евстратов Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно