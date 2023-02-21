Манина Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манин Григорий Тарасович

Мать: Соколова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1903 ст.

Дочь: Панкова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Василий Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Иван Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно