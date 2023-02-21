Манина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манин Григорий Тарасович
Мать: Соколова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1903 ст.
Дочь: Панкова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Иван Иванович
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Панков Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно