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Чуев Иван Яковлевич

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Место рождения

Чуево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

27.12.1915

Дата смерти

21.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1915

Отец: Чуев Яков Фатеевич

Мать: Чуева Александра Евдокимовна

Чуево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1941

Сын: Чуев Александр Иванович

Мать ребёнка: Чуева Клавдия Никоноровна

Муравка, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.02.1944

Дочь: Муляр Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Мария Семеновна

Антоновка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1946

Сын: Чуев Леонид Иванович

Мать ребёнка: Чуева Клавдия Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуева Клавдия Никоноровна

Смерть
21.11.1988
Губкин, Губкинский, Белгородская область