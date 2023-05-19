Чуев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1915
Дата смерти21.11.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1915
Отец: Чуев Яков Фатеевич
Рождение ребёнка
17.06.1941
Мать ребёнка: Чуева Клавдия Никоноровна
Муравка, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.02.1944
Дочь: Муляр Вера Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Мария Семеновна
Антоновка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1946
Сын: Чуев Леонид Иванович
Мать ребёнка: Чуева Клавдия Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1988
Губкин, Губкинский, Белгородская область