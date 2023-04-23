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Чуев Яков Фатеевич

Место рождения

Чуево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Чуев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Чуева Александра Евдокимовна

Чуево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чуев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Чуева Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
12.08.1922

Сын: Чуев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Чуева Александра Евдокимовна

Смерть
07.09.1937
Муравка, Губкинский, Белгородская область

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