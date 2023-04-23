Чуев Яков Фатеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1915
Сын: Чуев Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Чуева Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Чуева Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.08.1922
Мать ребёнка: Чуева Александра Евдокимовна
Смерть
07.09.1937
Муравка, Губкинский, Белгородская область