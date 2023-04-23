Чуева Александра Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1915
Сын: Чуев Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Чуев Яков Фатеевич
Чуево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Чуев Яков Фатеевич
Рождение ребёнка
12.08.1922
Отец ребёнка: Чуев Яков Фатеевич
Смерть
1946
Муравка, Губкинский, Белгородская область