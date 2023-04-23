Чуева Александра Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуева Александра Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Чуев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чуев Яков Фатеевич

Чуево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чуев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Чуев Яков Фатеевич

Рождение ребёнка
12.08.1922

Сын: Чуев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Чуев Яков Фатеевич

Смерть
1946
Муравка, Губкинский, Белгородская область

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