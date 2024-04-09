Чуева Клавдия Никоноровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1915
Дата смерти16.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1941
Отец ребёнка: Чуев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1946
Сын: Чуев Леонид Иванович
Отец ребёнка: Чуев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Чуева Светлан Ивановна
Отец ребёнка: Чуев Иван Яковлевич
Смерть
16.11.1993
Троицкий, Губкинский, Белгородская область