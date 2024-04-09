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Чуева Клавдия Никоноровна

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Место рождения

Чуево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

09.01.1915

Дата смерти

16.11.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуево, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1941

Сын: Чуев Александр Иванович

Отец ребёнка: Чуев Иван Яковлевич

Муравка, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.07.1946

Сын: Чуев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Чуев Иван Яковлевич

Муравка, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Чуева Светлан Ивановна

Отец ребёнка: Чуев Иван Яковлевич

Муравка, Губкинский, Белгородская область
Смерть
16.11.1993
Троицкий, Губкинский, Белгородская область

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