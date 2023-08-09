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Слугинов Иннокентий Иванович

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Место рождения

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

03.02.1899

Дата смерти

10.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1899

Отец: Слугинов Иван Петрович(Евгеньевич)

Мать: Слугинова Ольга Давидовна

Бельск, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Метрические книги Бельской церкви Балаганского округа (1897-1899 гг.) 1 января 1897 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №303, стр. 296 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная конси... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Слугинова Лидия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Слугинова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Слугинов Юрий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Слугинова Валентина Михайловна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Дальне-Восточный край, г. Ворошилов, ул. Калинина, 10
Арест
28.07.1937
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Приговорен: Тройка при НКВД 27 октября 1937 г., обв.: в религиозной деятельности Обвинение "член контрреволюционной церковно-монархической организации" Приговор: ВМН.
Реабилитация осужденного
09.02.1961
определением Военного Трибунала
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугинова Валентина Михайловна

Смерть
10.11.1937
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Иркутская губ.; русский; образование среднее; б/п; уполномоченный по техническому снабжению в Райчихинском рудоуправлении. Проживал: г. Владивостоке. Арестован 28 июля 1937 г. Приговорен: Тройка при Н... Показать все