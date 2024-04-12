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Слугинов Юрий Иннокентьевич

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Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

20.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Слугинов Иннокентий Иванович

Мать: Слугинова Валентина Михайловна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Дальне-Восточный край, г. Ворошилов, ул. Калинина, 10
Призыв на военную службу
06.12.1941
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Лейтенант, командир роты автоматчиков
Смерть
20.12.1941
Сенчуковка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Убит, место службы 10 стрелковый полк 45 стрелковой дивизии (I) Похоронен: Курская обл., Черемисиновский р-н, с. Сенчуково, северная окраина ; в парке у здания сельского клуба
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