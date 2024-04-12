Слугинов Юрий Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти20.12.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Дальне-Восточный край, г. Ворошилов, ул. Калинина, 10
Призыв на военную службу
06.12.1941
Лейтенант, командир роты автоматчиков
Смерть
20.12.1941
Сенчуковка, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Убит, место службы 10 стрелковый полк 45 стрелковой дивизии (I) Похоронен: Курская обл., Черемисиновский р-н, с. Сенчуково, северная окраина ; в парке у здания сельского клуба