Васёв Сергей Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васёв Константин
Мать: Васёва Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край