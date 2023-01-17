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Васёв Сергей Константинович

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васёв Константин

Мать: Васёва Пелагея Матвеевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
2015
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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