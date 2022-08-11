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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга с. Белокатай за 1838 год
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• Метрическая книга с. Белокатай за 1838 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3569Крестовоздвиженское, сел.при р. Сылве.55101356395Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1122. Крестовоздвиженское (Вознесенский Монастырь), село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 101, жителей 705, волостное правление (уездный город в 5 верстах), Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Крестовоздвиженское (Вознесенский монастырь, Подгорная Слобода), при р. Сылве, прав. церк., зем. шк., библ. попеч. о нар. трезв., вол. правл., распл.Крестовоздвиженское общество87190211Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские5—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Крестовоздвиженское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347129Сылвенсксело57°28'00"56°55'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630438146с Сылвенсксело