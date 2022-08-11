село Сылвенск, село Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сылвенск

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга с. Белокатай за 1838 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3569Крестовоздвиженское, сел.при р. Сылве.55101356395Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
1122. Крестовоздвиженское (Вознесенский Монастырь), село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 101, жителей 705, волостное правление (уездный город в 5 верстах), Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
1) с. Крестовоздвиженское (Вознесенский монастырь, Подгорная Слобода), при р. Сылве, прав. церк., зем. шк., библ. попеч. о нар. трезв., вол. правл., распл.Крестовоздвиженское общество87190211Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские5

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Крестовоздвиженская волость
село Крестовоздвиженское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347129Сылвенсксело57°28'00"56°55'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Моховское сельское поселение
57630438146с Сылвенсксело
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