Васёва (Гилёва) Пелагея Матвеевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1915
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915
Отец: Гилёв Матвей Никифорович
Мать: Гилёва Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1936
Сын: Васёв Георгий Андриянович
Отец ребёнка: Васёв Андриян Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Васёв Николай
Отец ребёнка: Васёв Андриян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васёв Сергей Константинович
Отец ребёнка: Васёв Константин
Смерть
1998
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край