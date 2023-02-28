Васёва (Гилёва) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васёва (Гилёва) Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.09.1915

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915

Отец: Гилёв Матвей Никифорович

Мать: Гилёва Анна Васильевна

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.07.1936

Сын: Васёв Георгий Андриянович

Отец ребёнка: Васёв Андриян Иванович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Васёв Николай

Отец ребёнка: Васёв Андриян Иванович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васёв Андриян Иванович

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васёв Сергей Константинович

Отец ребёнка: Васёв Константин

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1998
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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