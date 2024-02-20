Угнивенко Наталья Тимофеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1733
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1790
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука