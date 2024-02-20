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Угнивенко Наталья Тимофеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1733

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1754

Сын: Угнивенко Георгий Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755

Сын: Угнивенко Гордей Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1758

Сын: Угнивенко Михаил Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765

Сын: Угнивенко Андрей Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1767

Сын: Угнивенко Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1769

Сын: Угнивенко Степан Ильич

Отец ребёнка: Угнивенко Илья Сидорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1790
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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