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Угнивенко Гордей Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1755

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Угнивенко Илья Сидорович

Мать: Угнивенко Наталья Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1776

Жена: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1777

Сын: Угнивенко Харитон Гордеевич

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Елена Гордеевна

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евфимия Гордеевна

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785

Сын: Угнивенко Роман Гордеевич

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.01.1786

Сын: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-593,лист-8,зап-6
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ксения Гордеевна

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафия Гордеевна

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Угнивенко Савва Гордеевич

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Угнивенко Тарас Гордеевич

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1824
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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