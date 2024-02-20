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Угнивенко Афанасий Гордеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.01.1786

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1786

Отец: Угнивенко Гордей Ильич

Мать: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-593,лист-8,зап-6
Рождение ребёнка
1811

Сын: Угнивенко Даниил Афанасьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Сын: Угнивенко Леонтий Афанасьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Угнивенко Евсей Афанасьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Харитина Афанасьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
До 1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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