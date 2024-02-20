Угнивенко Афанасий Гордеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения18.01.1786
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1786
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-593,лист-8,зап-6
Рождение ребёнка
1811
Сын: Угнивенко Даниил Афанасьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Сын: Угнивенко Леонтий Афанасьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Сын: Угнивенко Евсей Афанасьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агриппина Афанасьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Харитина Афанасьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Агриппина Лазаревна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
До 1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука