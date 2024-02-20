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Угнивенко Параскева Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1776

Муж: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1777

Сын: Угнивенко Харитон Гордеевич

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Елена Гордеевна

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евфимия Гордеевна

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785

Сын: Угнивенко Роман Гордеевич

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.01.1786

Сын: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-593,лист-8,зап-6
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ксения Гордеевна

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафия Гордеевна

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Угнивенко Савва Гордеевич

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Угнивенко Тарас Гордеевич

Отец ребёнка: Угнивенко Гордей Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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