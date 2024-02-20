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(Угнивенко) Елена Гордеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1778

Дата смерти

08.06.1782

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Угнивенко Гордей Ильич

Мать: Угнивенко Параскева Никифоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.06.1782
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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