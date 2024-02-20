Угнивенко Даниил Афанасьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Угнивенко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Угнивенко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Марковна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно