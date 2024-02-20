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Угнивенко Даниил Афанасьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Мать: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Сын: Угнивенко Петр Данилович

Мать ребёнка: Угнивенко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Угнивенко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Угнивенко Евфросиния Марковна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Евфросиния Марковна

Смерть
Неизвестно
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