Угнивенко Леонтий Ильич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Угнивенко Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Дочь: Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Сын: Угнивенко Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Сын: Угнивенко Гавриил Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Дочь: Матрона Леонтьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Сын: Угнивенко-Ст. Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Сын: Угнивенко-Мл. Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Сын: Угнивенко Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия
Жена: Угнивенко Евдокия
Сын: Угнивенко Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия
Сын: Угнивенко Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия
Сын: Угнивенко Карп Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия
Сын: Угнивенко Анисим Леонтьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия