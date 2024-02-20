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Угнивенко Леонтий Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Угнивенко Илья Сидорович

Мать: Угнивенко Наталья Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789

Сын: Угнивенко Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1789

Жена: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Сын: Угнивенко Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Угнивенко Гавриил Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Леонтьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802

Сын: Угнивенко-Ст. Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1805

Сын: Угнивенко-Мл. Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Угнивенко Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1815

Жена: Угнивенко Евдокия

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1820

Сын: Угнивенко Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829

Сын: Угнивенко Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Угнивенко Карп Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Сын: Угнивенко Анисим Леонтьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Евдокия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Смерть
Неизвестно
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