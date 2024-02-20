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Угнивенко-Мл. Андрей Леонтьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Угнивенко Леонтий Ильич

Мать: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Угнивенко Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Матрена

Смерть
Неизвестно
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