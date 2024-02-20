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Угнивенко Василий Леонтьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Угнивенко Леонтий Ильич

Мать: Угнивенко Марфа Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Сын: Угнивенко Калинник Васильевич

Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Устиния

Смерть
Неизвестно
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