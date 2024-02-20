Угнивенко Василий Леонтьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Сын: Угнивенко Калинник Васильевич
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угнивенко Устиния
Смерть
Неизвестно