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Угнивенко Степан Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Угнивенко Илья Сидорович

Мать: Угнивенко Наталья Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1792

Жена: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1793

Сын: Угнивенко Прокофий Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1795

Сын: Угнивенко Филипп Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801

Сын: Угнивенко Степан Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Угнивенко Михаил Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Угнивенко Устин Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Угнивенко Ефим Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811

Сын: Угнивенко Игнат Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Смерть
Неизвестно
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