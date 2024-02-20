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Угнивенко Филипп Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Угнивенко Степан Ильич

Мать: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Угнивенко Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Лукерия Филипповна

Мать ребёнка: Угнивенко Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829

Сын: Угнивенко Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Смерть
Неизвестно
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