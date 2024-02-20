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Угнивенко Ефимия Косьмина

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1792

Муж: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1793

Сын: Угнивенко Прокофий Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1795

Сын: Угнивенко Филипп Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801

Сын: Угнивенко Степан Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1806

Сын: Угнивенко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Угнивенко Устин Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Угнивенко Ефим Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811

Сын: Угнивенко Игнат Степанович

Отец ребёнка: Угнивенко Степан Ильич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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