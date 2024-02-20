Угнивенко Степан Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Угнивенко Степан Ильич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Угнивенко Александра
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Военная служба
1831
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1863
Сын: Угнивенко Иван Степанович
Мать ребёнка: Угнивенко Александра
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Смерть
Неизвестно