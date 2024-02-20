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Угнивенко Степан Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Угнивенко Степан Ильич

Мать: Угнивенко Ефимия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Угнивенко Александра

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Военная служба
1831
Забран в рекруты
Рождение ребёнка
1863

Сын: Угнивенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Угнивенко Александра

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Пискуновка
Смерть
Неизвестно
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